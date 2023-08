Influencer alemán no podrá usar más la camiseta de la Selección Colombia

“Llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado con la camiseta de la selección, la cual así, como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana”, expresó el alemán en un video.

El Youtuber, comenzó su video manifestando que a partir de este día ya no se podrá poner la camiseta de la Selección Colombia para realizar sus famosos videos. Lea: De cantante a tenista: Sebastián Yatra debutará en el US Open

El creador de contenido agregó que en estos días le llegó un comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, (FCF), en el que le piden retirar los videos promocionales de sus redes sociales en los que esté usando la camiseta de la Selección debido a que no tiene los derechos de imagen de usar la camiseta.

“Si no retiro dichos videos me dijeron que van a iniciar acciones legales en mi contra”, comentó Dominic.

El alemán también manifestó que respeta demasiado la decisión y el comunicado enviado por los directivos de la federación, porque, según la ley de Colombia, no tiene el derecho de ponerse la camiseta de Colombia.

“Para no meterme en problemas legales en Colombia, ya retiré dichos videos, los cuales realicé con mucho esfuerzo junto con mi equipo de trabajo”, indicó. Lea: Alberto Linero dice que puede confesar a católicos en “ciertos casos”

Posteriormente, expresó que durante los 8 años que lleva viviendo en Colombia nunca se sintió tan poco valorado por una institución colombiana la cual siempre ha intentado de dejar en alto.

“Siempre me ha encantado ponerme la camiseta de la selección porque sentí una conexión especial con el país que tanto amo, desde el primer video que hice hablando bien de Colombia en el año 2019 hasta el día de hoy me he puesto la camiseta de la selección para poder mostrar las cosas bonitas de este país”, añadió Dominic.