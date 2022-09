¡Insólito! Conoce a la mujer que pasó de monja a exitosa modelo de Only fans

Yudy Pineda inició un camino espiritual y de fe a los 10 años cuando se preparaba para ser monja, “me enamoré de la vocación de las monjas que me daban clases y decidí irme con ellas, quería ser como ellas porque se veían como tan puras”, dijo en una reciente entrevista con la actriz porno Amaranta Hank. Lea también: ¿Pecado? Mujer es religiosa y trabaja como modelo en OnlyFans .

La modelo contó que su actual trabajo le permite tener una cuenta en Onlyfans que le ha resultado muy exitosa. Además, aseguró que su fe en Dios no ha cambiado, pero que esta nueva faceta de su vida inició cuando se vio en la necesidad de buscar otra profesión, incluso, fue una amiga quien le dijo que le iban a pagar muy bien.

“Una amiga me dijo ‘Yudy, vamos a empezar como modelo webcam’. Me dijo ‘mira, te van a pagar súper bien’. Me hicieron la prueba de cámara, pasé”, dijo.

A sus 31 años, la modelo asegura que su profesión es igual de digna como cualquier otra.