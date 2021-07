Intérprete de Diana en The Crown se declaró del género no binario

Emma Corrin, la actriz que interpreta a la princesa Diana de Gales en la serie de Netflix, The Crown, se suma a la lista de famosos que se consideran del género no binario al igual que Sam Smith y Demi Lovato. Esto significa que no se identifica ni como mujer ni hombre, lo que hizo cambiar sus pronombres a ella/ellos.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram de Emma, donde además apareció usando una prende de vestir para comprimir el pecho, que tiene como finalidad disimular la apariencia de los senos.

Lo anterior no fue lo único que asombró a los fanáticos, pues también escribió un texto sobre la nueva etapa que enfrenta a sus 25 años: “Algún tiempo antes de comprar mi primer binder, jugando con @sirdavidsimon, usamos envoltura de boxeo, gracias por capturar esto conmigo, muy íntimo, muy nuevo, muy genial. Es todo un viaje, ¿verdad? Muchos giros y vueltas y cambios, ¡y eso está bien! Abrázalo”.

Cabe anotar que desde hace algún tiempo, Emma Corrin se había identificado en redes sociales como “queer”, que significa una identidad sexual que no corresponde a las establecidas.

“Aquí esta tú queer favorita”, fue el mensaje con el que acompañó la imagen que subió a sus redes. Además aclaró la importancia de describirse con el nuevo pronombre de “They” que en español se refiere al lenguaje inclusivo “elles”, es elegido por las personas no binarias.

