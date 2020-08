“Inventa tragedias para ganar seguidores”: Linero sobre Elizabeth Loaiza

“No era mentira (el cáncer), no sé por qué rezan y hablan de Dios y a la hora de juzgar a un ser humano lo hacen de manera indiscriminada, el único que lo debe juzgar a uno es Dios... me enviaron una noticia de Bluradio donde habla uno que era cura, –y que me encanta cómo habla, y sus prédicas–, hizo un comentario horrible; que dizque quién sabe yo qué más me iba a inventar para conseguir seguidores, yo dije, ¿quién se va a inventar una enfermedad, quién va a querer estar enfermo? El mismo que dijo que Daniella Álvarez era una heroína, dijo que yo lo hacía por seguidores”, comentó Elizabeth.

Hasta el momento el exsacerdote no se ha pronunciado al respecto, pero a la modelo le gustaría conocer la opinión que este tiene sobre su contundente respuesta.

Cabe recordar que Loaiza también tuvo problemas con biopolímeros. Sin embargo, su caso no es tan grave gracias a que visitó a tiempo al médico.

Por otro lado, la pérdida de su bebé también fue un golpe duro, pues tenía mucha ilusión y ahora enfrenta el cáncer.

“Todos los exámenes de salud salieron bien pero ahora que me hicieron la ecografía, el bebé nunca se desarrolló, solo estaba el saquito. Entonces toca hacer como un aborto para limpiar y sacar el saquito, los coágulos. Estamos muy tristes, Juan Pablo y yo, hay que seguir intentándolo”, explicó en un clip en sus redes.

Elizabeth, quien ha demostrado ser fuerte ante las adversidades, pidió oración a sus seguidores para su pronta recuperación y espera salir vencedora del cáncer.