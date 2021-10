Iván Ovalle le canta a su primer amor: ‘Mi universo de cristal’

“En una de mis noches se me vino a la mente una melodía - un secreto - porque me di cuenta que ella era la tapa de mi caja, entonces me le acerqué y le dije: te voy a contar un secreto: no soy ningún triunfador del amor, he sido más bien un iluso en el amor, pero el amor que tú me brindas es el verdadero porque me haces sentir que valgo”, narró Ovalle sobre su íntima conversación.

Y fue así como nació la melodía de ‘Mi universo de cristal’ y dice así: