J Balvin continúa entre los favoritos en el mundo

Con la llegada de diciembre y empiezan los tradicionales balances del año, y uno de los primeros en presentarlo, es Spotify, una de las plataformas de música más escuchadas del mundo, con resultados donde los colombianos se destacaron.

Un resultado que no sorprende a nadie es a Bad Bunny como el artista más escuchado este año en el mundo con más de 8.3 mil millones de reproducciones, así como su álbum Yhlqmdlg, uno de los tres discos que lanzó durante el año, con más de 3.3 mil millones de reproducciones.

J Balvin entró al podio de los artistas más escuchados en Spotify globalmente en tercer lugar, y repite por tercer año como el más escuchado en Colombia.

No fue el único. ‘Tusa” de Karol G fue la canción número 11 en el mundo en el 2020. La artista es la mujer más escuchada en Colombia.

LOS DATOS CLAVES

Spotify ha revelado los más importantes artistas, álbumes, canciones y podcasts que definieron la forma en la que 320 millones de personas en todo el mundo escucharon y descubrieron el audio. Ya sea para mantenerse informado, para cantar o simplemente para desconectarse, las personas siguieron escuchando y los creadores nunca perdieron el ritmo.

En Colombia, J Balvin es el más escuchado gracias a la gran cantidad de colaboraciones y su multipremiado ‘Colores’ es el artista más escuchado en Spotify en Colombia durante el 2020.

‘De Medallo City pal’ planeta Tierra’ Junto a J Balvin, Maluma y Camilo, otros dos artistas nacidos en Medellín, se conviriteron en los artistas colombianos más escuchados en el país en el 2020. Además, Karol G, también paisa, fue la artista femenina más escuchada del año en Colombia y ‘Tusa’, su éxito junto a Nicki Minaj, ocupó el segundo lugar como la canción más escuchada en Colombia y el décimo lugar en el listado global.

DianaUribe.fm ocupó el primer lugar como el podcast más popular en Colombia durante el año, seguido por Entiende Tu Mente, el podcast de autoconocimiento, y Made in Medellín, la historia local de los orígenes y el camino al estrellato de J Balvin. El top 5 de los podcasts más populares lo completan Dani 3Palacios Podcast y Tu Inglés!.

Billie Eilish continúa con su reinado como la artista femenina más escuchada en Spotify por segundo año consecutivo, y su álbum ‘When we all fall asleep where do we’ llegó también a la lista de los 10 álbumes más escuchados por segundo año. Taylor Swift, que lanzó su álbum ‘Folklore’ en julio, es la segunda artista femenina más escuchada de 2020. Ariana Grande, que lanzó su álbum ‘Positions’ en octubre, es tercera y Dua Lipa, que lanzó su álbum ‘Future Nostalgia’ a principios de este año, es cuarta. Halsey, que lanzó su tercer álbum de estudio ‘Manic’ en enero, ocupó el quinto lugar.

La canción más escuchada de 2020 es ‘Blinding Lights” de The Weeknd, con casi 1.600 millones de reproducciones. En el segundo y tercer puesto, respectivamente, están “Dance Monkey” de Tones And I y “The Box” de Roddy Ricch. La cuarta canción más escuchada del año es “Roses - Imanbek Remix” de Imanbek y SAINt JHN, seguida de “Don’t Start Now” de Dua Lipa.

El álbum más escuchado en el mundo en 2020 es YHLQMDLG de Bad Bunny, que acumuló más de 3.300 millones de reproducciones, seguido por ‘After Hours’ de The Weeknd y el álbum ‘Hollywood’s Bleeding’ de Post Malone. Completando la lista de los álbumes más destacados están ‘Fine Line’ de Harry Styles y ‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa.

La playlist editorial de Spotify más escuchada es Today’s Top Hits, con más de 4.300 millones de reproducciones.

‘The Joe Rogan Experience’ ocupa el primer lugar como el podcast más popular del año a nivel mundial. En segundo y tercer lugar están ‘TED Talks Daily’ y ‘The Daily’, mostrando que los oyentes se mantuvieron informados como de costumbre. El cuarto podcast más popular es The Michelle Obama Podcast, uno de sus nuevos proyectos de 2020. El quinto podcast más popular es el show de comedia/consejos de Alex Cooper, Call Her Daddy.

UNA A UNA

De la lista de los más escuchados en Colombia, que es puro reggetón la encabeza J Balvin, seguido de Bad Bunny, Sech, Anuel AA, Ozuna, Myke Towers, en séptimo lugar Maluma, Rauw Alejandro, en noveno Camilo y cierra Dalex.

La lista de mujeres más escuchadas en el país la encabeza Karol G y Greeicy, seguido de Dua Lipa y Shakira quien siempre es tendencia. También están Natti Natasha, Billie Eilish, Nicki Minaj, Ariana Grande, Lady Gaga y Camila Cabello.

Sobre las canciones más escuchadas, la lista la encabeza ‘Rojo’, J Balvin; ‘Tusa’, Karol G, Nicki Minaj, junto a ‘Hawái’, Maluma; ‘Sigues Con El’, Arcangel, Dímelo Flow, Sech; de nuevo J Balvin con ‘Morado’; ‘Hola - Remix’, Chencho Corleone, Dalex, Dímelo Flow, Juhn, Lenny Tavárez; ‘La Curiosidad’, DJ Nelson, Jay Wheeler, Myke Towers, y de nuevo ‘Azul’, J Balvin; ‘Dance Monkey’, Tones And I y ‘Safaera’, Bad Bunny.

En los álbumes más escuchados está YHLQMDLG de Bad Bunny, segido por ‘Colores’, J Balvin y ‘Papi Juancho’ de Maluma. Además, ‘Por Primera Vez’, Camilo; ‘FERXXO’, Feid; ‘’Easy Money Baby’, Myke Towers; ‘ENOC’, Ozuna; ‘Emmanuel’, Anuel AA; ‘Historias de un Capricornio’, Arcangel, además de ‘Oasis’ de J Balvin, Bad Bunny.