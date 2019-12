J Balvin, el artista más sonado de 2019

Entre las mujeres, Billie Eilish y Ariana Grande ingresaron como la segunda y tercer artista más escuchadas a nivel mundial. La segunda artista con más reproducciones en 2019, la cantante y compositora de 17 años Billie Eilish, tuvo un año de infarto. Superó los 6 mil millones de streams en solo doce meses, y su álbum ‘When we all fall asleep, where do we go?’ es el más reproducido del 2019 en Spotify, marcando la primera vez que un álbum dirigido por una mujer encabeza ‘Lo Más Escuchado’. Ariana Grande, que lanzó en febrero su álbum ‘Thank u, next’, completa el top 3 de los artistas más escuchados a nivel global en Spotify.

Como la canción más reproducida del año, se posiciona la del dúo que tomó el verano del hemisferio norte: ‘Señorita’ de Shawn Mendes y Camilla Cabello con más de mil millones de reproducciones, es seguida de cerca por el éxito de Eilish ‘Bad guy’ con más de 990 millones de streams.