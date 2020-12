J Balvin envía mensaje de Fin de Año a sus fans en medio de pandemia

“Gracias a todos, muy agradecido por su apoyo, celebremos este año en casa, guardemos el baile, las reuniones para el otro año. Que esté sacrificio que haremos tenga como recompensa abrazarnos el próximo y estar unidos y compartir”.

Es el mensaje que quiso transmitir J Balvin en medio de unas fiestas navideñas y de Año Nuevo mientras el mundo atraviesa una pandemia que sigue cobrando miles de vidas a diario en el mundo, haciendo un balance de lo que ha sido este año para su carrera musical y lo que viene para el 2021.

Culmina un año de nuevos récords en su carrera músical, sus mensajes en torno a las enfermedades mentales que han aumentado a raíz del confinamiento, así como sus continuas colaboraciones con el mundo de la moda, como el lanzamiento de los Air Jordan, los tenis desarrollados en alianza con Nike.

EL PLACER DE HACER MÚSICA

-¿Cómo ha visto usted el papel que ha tenido la música en estos tiempos de pandemia?

Nosotros alegramos, no paramos de trabajar, gran parte de nuestros equipos siguieron trabajando, lo único que no pudimos tener fueron los show en público. Yo tuve show virtual, trabajando todos unidos, nos cuidamos para llevarle alegria y distracción a la gente en sus casas, estar en la casa con ellos, lo cual hizo que nos uniéramos más.

-¿Cómo ha cambiado su relación con la música en estos tiempos entre cuarentenas y alejados de los escenarios?

Nos tocó aprender a trabajar a distancia, desde la casa. Antes trabajabas a un ritmo muy acelerado, entre viajes, giras, show, entrevistas. Ahora planeas tus días, planeas cuando haces más cosas con más calma, en mi casa me tomo el trabajo de analizar más todo, porque puedo trabajarlo y tengo más tiempo para eso.

-¿Le hace falta los escenarios?

Mucho!! Los shows, ver la gente. ver su reacción en vivo, sus caras al escuchar lo que canto, eso para mi hace parte de ser feliz.

-¿Cuál es el aprendizaje que le deja un año como este?

Valorar mucho, aprender a vivir con pasión cada detalle, a sentir que somos vulnerables y que nada de lo que tenemos es nuestro, está fijo, que cualquiera se puede ir en cualquier momento, que lo que más tiene valor es tu vida, tu salud, tu paz.

-Con la distancia que da el tiempo, ¿Cómo siente que fue el proceso de publicación y de aceptación de su álbum ‘Colores’? (más allá de las cifras).

‘Colores’ ha sido muy especial desde que nació la idea, porque es un concepto muy elaborado, muy trabajado, mucha gente hizo que fuera una realidad, fue un sueño la portada, el director de los videos, el

mensaje que queríamos llevar con cada canción, la forma como lo dimos a conocer y luego llega la pandemia, todo cambia y logramos seguir trabajando a control remoto (risas).

-Usted está a punto de cumplir 15 años dentro de la industria musical, en un género que, frente a otros, es muy nuevo, ¿Hacia dónde siente que va la música urbana en los próximos años?

A seguir conquistando espacios, a seguir llegando a la gente del mundo, a llevar este sonido latino a cada lugar y a mostrar que somos una raza real, con convicciones y con música que hace que todos bailemos.

-Siendo uno de sus mayores exponentes, ¿Qué siente que deberían cambiar de un género como el urbano?

Yo siempre pensado como dicen los viejos que la unión hace la fuerza y cada creo que debemos mejorar en ser más unidos y seguir conquistando, no solo las listas, sino los corazones y el gusto de la gente.

-Con un éxito internacional, siendo un personaje mediático constante en tiempos de la inmediatez de las redes sociales, donde todo el mundo es un potencial paparazzi al tener un celular con cámara, ha logrado mantener su vida personal familiar, de cierta forma, lejos de todo esto, ¿Cómo lo ha logrado?

Es que mi vida personal desde el día uno ha sido mi vida personal, yo no ando hablando de eso, yo me muestro como soy si necesidad de estar contando cómo está mis sentimientos a mi pareja. Yo creo que el amor de pareja se muestra en pareja y no en redes sociales ni en revistas.

-Dentro de su intimidad y temas personales, usted ha compartido con el mundo un tema delicado que es el vivir teniendo que afrontar la depresión, ¿Cómo ha sido la reacción de sus seguidores sobre este tema? ¿sigue siendo un tema ‘tabú’ en una sociedad como la nuestra?

Yo decidí hablar abiertamente de esto porque así como me pasa a mí, hay miles de personas que tienen el mismo problema y miles que aún no saben que lo tienen. Yo no sabía que tenía un problema de depresión y que eso era una enfermedad.

Buscar ayuda, aceptarla, ir donde un sicólogo, ir donde un siquiatra o tomar medicamentos no tiene nada de malo, no hay problema, el problema es no pedir ayuda, no hablar, dejar que esto te gane y por eso hablo y por eso soy claro y por eso cuento mi experiencia.

-Este tema de las enfermedades mentales, ¿Cómo lo ha visto en estos tiempos de pandemia?