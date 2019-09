J Balvin reveló que sufre de trastorno de ansiedad

J Balvin contó a sus seguidores sobre el problema de ansiedad que padece a través de su cuenta de Instagram.

Para controlarla el cantante dijo que realiza deporte, medita y asiste a un psiquiatra constantemente.

Además, para quienes tienen síntomas, les hizo la invitación de acudir a un profesional. Él no quisiera que las personas sufran por este tipo de enfermedades mentales: “Pregúntense o busquen ayuda si tienen ansiedad, porque eso no se le desea a nadie, no tengan miedo”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que después de la depresión, el trastorno que padece el artista es la segunda enfermedad más común en el mundo.

Quienes son ansiosos reducen de manera notable su calidad de vida. Por eso, Juan Camilo Arias, magíster en psicología, resalta que es de gran importancia buscar a alguien que determine el proceso adecuado para mejorar la condición.

Otros problemas del cantante urbano

No es la primera vez que J Balvin habla sobre su salud mental. En otras ocasiones mencionó que también acudía al especialista por depresión hace aproximadamente seis años y en otro momento tuvo que ir por un ataque de pánico. Incluso llegó a tomar medicamentos.

Para esa época en sus redes sociales escribió que una depresión es un desbalance químico y dio algunos consejos.