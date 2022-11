J Balvin se suma a los artistas que le dicen “no” al Mundial de Qatar 2022

Aunque el cantante paisa no se ha pronunciado, RCN reveló que el reguetonero habría tomado la decisión de no presentarse en el acto de inauguración del Mundial de Fútbol, esto a pesar de ser uno de los artistas que habían sido confirmados para el evento deportivo.

Dua Lipa, Rod Steward, Shakira y ahora J Balvin son los artistas que han anunciado que no se presentarán en los eventos musicales programados durante el Mundial, esto como forma de rechazo a las denuncias de violación de derechos humanos que envuelven a Qatar. (¡Lo último! Shakira no cantará en el Mundial de Qatar y tiene poderosos motivos)

Además, tiene legislación estricta respecto a drogas, alcohol, intimidad pública y relaciones extramatrimoniales. No obstante, los cataríes prometieron acoger a “todos” los visitantes sin discriminación.

En el caso de Rod Stewart, el músico, compositor y productor británico alzó su voz rechazando una tentadora suma para participar en el evento. El artista contó al diario británico The Sunday Times, que la organización del mundial le hizo una millonaria oferta para ser parte del show, los cuales rechazó “por razones morales”.

“Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares por tocar allí, fue hace quince meses. Lo rechacé pues no me parecía correcto ir, no está bien. Los aficionados deben tener cuidado”, dijo el ex vocalista de ‘The Jeff Beck Group’ y ‘Faces’, quien es gran aficionado al fútbol.