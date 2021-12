J Balvin sobre polémica con Residente: “A palabras necias, oídos sordos”

Cuatro meses después de las diferencias expresadas entre el puertorriqueño René Pérez, Residente, y el cantante paisa J Balvin, las redes sociales vuelven a estallar.

El “Niño de Medellín” volvió a tocar el tema, esta vez, para afirmar que consideraba a René como un “amigo”.

En una entrevista que el paisa le concedió al canal de Youtube, Dímelo King, dijo que le había dolido el cruce de palabras que sostuvo con Residente. Lea aquí: “Eres tan mentiroso”: Residente arremete nuevamente contra J Balvin.

“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió... Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, fue lo que dijo el reguetonero en esa entrevista que completa 113 mil visitas.

Elkin de la Hoz, quien lo entrevisto, también le planteó la posibilidad de volver a hablar con Residente y el antioqueño dijo estar abierto a esa oportunidad: “Si, claro, pero amigos no”.