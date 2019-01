Jackson, el bailarín cartagenero que triunfa en el exterior

Con el intérprete de ‘el Amante’ y ‘el Perdón’, ha recorrido el planeta, dice con una sonrisa que solo le falta conocer África y parte de Asia porque “conozco toda Europa, algo del Oriente, todo Estados Unidos, Sur y Centro América, siempre estoy viajando y lo único malo de eso es que a veces perdemos fechas especiales, eventos de familia, pero todo es sacrificio. Las relaciones de pareja son difíciles, pero mi esposa, Carolina Holguín, quien también es bailarina, me comprende”, dijo.

“Es muy curioso, pero yo trabajaba por shows con Nicky Jam, hasta que el 3 de agosto del 2015, el mismo día en que nace mi segundo hijo, Luis Ángel, me llamaron para decirme que quedaba contratado en la organización de Nicky, fue una emoción muy grande porque yo quería eso, ser bailarín de planta de un artista internacional”, expresó.

A los 17 años llega a la vida de Jackson una bendición, su hija Yulainys, y es el motor que le hace buscar otros caminos. “Aunque el grupo ABC toma fuerza en la ciudad, no es mucho dinero el que se consigue con las presentaciones. Yo tenía que mototaxiar para sobrevivir, entonces decido viajar a Bogotá, quería progresar. Allá tampoco es fácil, duré meses sin trabajar, pero con la ayuda de unos amigos empecé a laboral con el baile”, relató.

Aunque al principio su padre, Orlando Cervantes, un amable mototaxista, y su mamá, Aura Jackson, una apasionada ama de casa, no creen mucho en la idea de que su hijo tenga esa profesión, lo apoyan. “Mi papá no creía que con el baile podía tener un futuro, pensaba que era solo una recocha, pero ahora se siente orgulloso de mi, bailar cambió mi vida”, contó.

“Desde los 15 años estoy con el baile. Todo comienza porque tengo un tío que bailaba imitando a Michael Jackson, entonces me empezó a gustar eso, luego ingreso a una iglesia cristiana danzo allí pero un día, por casualidad, conocí a ABC, que era un grupo de chicos del barrio que bailaban empíricamente y me metí, desde entonces bailar es mi vida”, recordó.

Jackson nace y se cría en el sector Central de Olaya Herrera, específicamente en la zona conocida como Las Marmotas. Sí, en ese señalado y temido lugar se forma el joven que le dice no a las drogas y la delincuencia para apostar todo a la danza urbana y no falla, pues es bailarín del reconocido artista boricua Nicky Jam. EL TESO habló con él.

Luis Gabriel Cervantes Jackson, conocido artísticamente como Jackson, es un joven de 27 años con los pies en la tierra y la garra suficiente para sentirse orgulloso de si mismo. La vida no ha sido fácil para él, pero a punta de break dance y llamativos pases logra todo lo que se propone.

Cartagena tiene un orgullo internacional del baile. Danza con sus complejas coreografías y flow por los mejores escenarios del mundo y su talento parece no tener límites.

Una familia

Expresa que como bailarín, para él lo más difícil es aprender las coreografías de su grupo ABC, pues son las más exigentes. Confiesa que está muy feliz con Nicky Jam porque “es una persona humilde, sencilla y cariñosa. Es un gran jefe, y el día que vi la serie de Netflix que trata de su vida, me quedé sorprendido porque no me imaginé lo dura que fue su infancia y juventud, pero ahora entiendo por qué es tan buen ser humano. Su vida se parece a la mía, porque por el arte dejó atrás las cosas malas del barrio”, añadió.

Su gente

Por estos días visita Cartagena, pues desde hace varios años vive en Bogotá o dentro de un avión, haciendo giras con Nicky. Tiene una nueva bebé, se llama Abigaíl y está lleno de metas para el 2019. Asegura que lo más grande para él es su familia y trata de hacer de sus hijos grandes personas. Junto con Carolina son una pareja llena de amor. Por redes sociales tienen cientos de seguidores y para muchos, Jackson es un ejemplo a seguir.

Visita a su barrio y su familia siempre. No olvida a sus amigos de infancia y cada vez que puede aporta para que su comunidad mejore. “Con mis amigos de ABC damos donaciones, pero sobre todo ejemplo y consejos para que muchos tomen un mejor rumbo, pero hago un llamado a los organismos de gobierno, que le inviertan a las artes, por lo menos con espacios para practicar, solo un salón con espejos puede cambiar la vida de miles de jóvenes”, expresó.

Su hijo Luis Ángel es viral en redes sociales, porque con 3 años baila muy bien, pero Jackson dice que “yo no les impongo nada, si quieren ser bailarines u otra cosa, yo los apoyaré en todo”.