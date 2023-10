Jada Pinkett dijo que Chris Rock la invitó a salir: ¿Will Smith se enteró?

El pasado 11 de octubre, Jada Pinkett Smith, aseguró en una reveladora entrevista que tanto como Will Smith como ella llevan más de siete años haciendo vidas separadas aunque no han formalizado su divorcio. Lea: Desde 2016, Will y Jada Smith no están juntos; así lo confirmó la actriz

Pinkett Smith, de 52 años, y Smith, de 55 años, están casados desde 1997 y aunque no han dado el paso de divorciarse legalmente llevan desde 2016 haciendo “vidas completamente separadas”.

Según la actriz, su matrimonio se fracturó debido a “muchas cosas”: “Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo”, afirmó la Jada que tiene dos hijos con Will Smith.

“Creo que ambos todavía estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona”, añadió.

Otra revelación se relacionó con el comediante estadounidense Chris Rock, famoso por el bofetón del que fue víctima por parte de Will Smith en la ceremonia de los premios Óscar de la Academia de Hollywood de 2021, después de que este hiciera un chiste sobre la apariencia física de la actriz.