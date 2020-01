Jaden Smith revolucionó las redes con mensaje a su novio, Tyler the Creator

De inmediato las redes se dispararon en comentarios, pues con esta publicación el hijo de Will Smith confirmaría una vez más su homosexualidad. Sin embargo, hubo algunos usuarios que tomaron el mensaje como una broma pues se sabe que las celebridades son amigos desde hace mucho tiempo.

Jaden Smith se caracteriza por dar de qué hablar en redes sociales. Esta vez el actor y cantante revolucionó las redes por el mensaje que le envió en Twitter a su actual novio, el famoso rapero Tyler the Creator, felicitándolo por el Grammy que ganó en la categoría a ‘Mejor Álbum de Rap’.

No es la primera vez que Jaden se refiere al rapero como su novio, ya que durante el Festival Camp Flog Gnaw Carnival 2018 en Los Ángeles anunció su noviazgo con estas palabras: “Solo quiero decir que Tyler the Creator es el mejor amigo del mundo, y lo quiero muchísimo. Tyler no quiere decir nada, pero es mi pu... novio. Y ha sido mi novio durante toda mi pu... vida”.

Hasta el momento el rapero no se ha pronunciado en sus redes sobre las felicitaciones de Smith.