Jeivy Dance: el regreso de una nueva propuesta musical

Jeivy Dance.

¿Qué te motivó a regresar?

“Dios siempre me ha dado la intuición para saber cuándo debía ser mi regreso, entonces ya había mucho tiempo donde yo me cuestionaba el hecho que no salir a innovar y salir a hacer cosas nuevas, yo sabía que era capaz de hacer todo eso y más, por lo que me propuse que este 2023 será mi año”.

¿De qué tratan tus nuevas canciones?

"Las canciones tienen un amplio repertorio de temas, desde soltería, amor, despecho, desamor... pero también voy a hacer 'afrobeat', reguetón, salsa, electrónica, muchas cosas", manifestó. Esto, sin duda alguna, da cuenta de la capacidad de Jeivy Dance, al tratarse de un artista que se ha caracterizado siempre por ser una de las voces más versátiles, que se adapta con facilidad y rapidez a diversos géneros musicales si es necesario, con tal de innovar y revolucionar la industria con nuevas alternativas.