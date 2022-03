¿Jenn Muriel se reconcilió con Yeferson Cossio? Esto dijo ella

“Yo ni siquiera debería dar explicaciones de mi vida personal, siento que he sido muy real transparente con ustedes, mi personalidad es muy tranquila, no me gustan los chismes ni andar en show hablando mal de otras personas. No se en que momento cuando uno decide ser creador de contenido firma algo en donde dicen que las personas tienen que opinar sobre su vida personal, si yo estoy o no estoy con el es algo que solo me incumbe a mi, eso no le tiene porque doler a absolutamente nadie más, porque veo que muchas personas están súper ofendidas tildándome de mentirosa, de showsera y que estoy haciendo todo por marketing, pero no entiendo, marketing de qué, yo ni siquiera quise salir la vez pasada a hablar del tema, lo único que dije es que cada quien vive su vida como mejor le parezca y sigo opinando lo mismo”, terminó por decir la influencer.

Hasta el momento Yeferson no se ha pronunciado, pero semanas anteriores él mismo afirmó que no hablaría más del tema.

Cabe recordar que cuando se difundió el polémico video donde Aida y Yeferson aparecen dándose un comprometedor beso, Jenn se refirió al tema en sus redes sociales. (Yeferson Cossio terminó con su novia, ¿y ya tendría nuevo amor?)

“Todo el mundo está esperando que yo salga a hablar. Es más que obvio que no tengo mucho por decir. Sin palabras... No pienso hablar mal de nadie. Cada quien actúa y sigue en su vida como mejor le parezca. Gracias por tomarse el tiempo de enviar mensajes llenos de bonita energía”, escribió Muriel.