“Jessi Uribe no quiere cantar porque se empapa los zapatos”

Miles de personas de un pueblo llamado San Antonio, en el Tolima, se quedaron con las ganas de cantar éxitos como ‘Dulce pecado’ y ‘Guaro’ en un concierto de Jessi Uribe. El famoso cantante de música popular no dio el concierto que tenía programado para este fin de semana en la plaza principal de la población por el clima inclemente, pero, más que su ausencia, lo que indignó al público -y a los usuarios de las redes sociales- fueron los supuestos motivos por los cuales Jessi habría decidido no presentarse. Lea aquí: Jessi Uribe presumió su lujosa adquisición: “Los sueños sí se cumplen”

Y es que el alcalde de San Antonio, Jorge Iván Vásquez, tomó el micrófono en medio de la noche para exponer los motivos por los que, según él, Uribe no se presentaría.

“Entonces, muchachos, les pedimos despacio y en orden, para poderles entregar la plata. Esperamos para todos (...) Vamos a organizar la logística para poder devolver la plata, quiero que me entiendan que no es culpa del empresario, que no es culpa de la Alcaldía, que no es culpa mía, Jessi Uribe aquí no quiere cantar porque se empapa los zapatos, eso es lo que pasa”, dijo el alcalde Vásquez, y agregó que una persona de la población se ofreció a proporcionar sonido para la presentación, y el señor Jessi Uribe dijo ‘no, porque me embarro los zapatos’, esa es la realidad”. Y remató: “Al señor Jessi Uribe le da pena empaparse los zapatos para cumplirle a la gente de San Antonio”.