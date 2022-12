Jessi Uribe y Paola Jara se van a separar: así lo aseguró una vidente

Por medio de sus redes sociales, la vidente Lilian Estrada reveló que el amor entre la pareja de cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe llegará a su final. Según la mujer, puede ver que la relación solo durará dos años y luego de eso todo terminará. Lea aquí: ¿Paola Jara se retira de la música? Esta será su nueva faceta artística

“A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados. No les he visto nunca un futuro, los veo ennoviados, los veo felices, los veo, mostrando muchas cosas, apartamentos, pero no les veo ese futuro de amor y entrega total, eso se termina...“, dijo la mujer.