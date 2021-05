¿Jessica Cediel aceptó la invitación a salir de Mateo Carvajal?

Ahora ha sido ella misma la que ha seguido las acciones del ex de Melina Ramírez y en la misma plataforma reveló su respuesta, asegurando que tuvo presente lo que le dijeron sus fans. “Les voy a contestar lo que tanto me están preguntando, que me tienen ese DM estallado. Respecto si acepté o no la invitación de Mateo, les quiero contar que en la encuesta que hice ustedes, más de 300 mil personas, votaron por el ‘Sí’. Entonces nada, sí, acepto la invitación”, dijo en un principio.

Pero Jessica Cediel le puso las condiciones claras a Mateo sobre su salida. “ Pero señor, usted tiene que venir a Bogotá, o sea que ni crea que yo voy a salir a ningún lado. Se lo acepto en son de amigos porque pues yo estoy soltera, tú estás soltero, creo. En son de amigos porque no quiero que vengan a dañar mi corazón, por eso me lo he cuidado tanto porque no quiero que lo destrocen”, finalizó.

Por su parte y al conocer la respuesta Mateo se mostró lleno de ánimos y expectativas, incluso se atrevió a asegurar que se pondría nervioso de ver a la presentadora. “Veo una pequeña luz, al final del túnel. No crean que esta remada viene desde hace 8 días, esto viene meses atrás. Nos vamos para Bogotá y obviamente el cafecito en tono de amistad. Parce, ¿vieron lo hermosa? Cuando me sirvan ese café yo voy a estar así”, expresó mientras simulaba temblar.