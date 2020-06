Jéssica Cediel dijo no estar preparada para una amputación por biopolímeros

Hace varios días, la modelo Jéssica Cediel publicó en sus redes sociales algunas fotografías de su reciente recuperación sobre una cirugía en sus gluteos. Y aunque aseguró no tener claro cuantos biopolímeros le sacaron, dijo que fue mucho.

“Cortaron mucho músculo, grasa; un pedazo bien grande de cada nalguita”, destacó. (Le puede interesar: Así quedó cola de Jessica Cediel tras cirugía de biopolímeros).

De eso precisamente habló la bogotana durante una entrevista en el programa Día a Día, y dijo que a pesar de saber que aún tiene biopolímeros en esa área de su cuerpo, espera sentirse mejor ahora, siendo “el mayor regalo” que le ha pedido a Dios.

“Tengo que esperar un año para que todo se termine de reacomodar. Desgraciadamente, es imposible sacar todo ese veneno, porque eso está pegado a los músculos y no se puede, a no ser que sea con una amputación total de la zona, algo que sería demasiado fuerte y no estoy preparada para eso”, dijo la también presentadora. (Le puede interesar: “Aquí comienza mi pesadilla con los biopolímeros”: Jessica Cediel).

Hasta se desmayó

Esta sería la cuarta intervención de Jéssica, pues la celebridad también reveló que tuvo dos recaídas después de la cirugía: la primera sucedió 15 días después de la operación cuando fue al baño, al percatarse de que “el líquido se me quedó en la nalga derecha. Me empezó a doler y me desmayé”.

Pero eso no fue todo, también manifestó que esa fue la primera vez que le hicieron un lavado con agua oxigenada, y explicó que “te la meten a presión con una jeringa y te sacan la sangre y el agua. ¡Es doloroso! De los senos para abajo tenía el cuerpo inflamado, además se me pegó la piel de la espalda y tenían que chuzar con las jeringas para sacarme el líquido”.

De la segunda recaída aseguró haber presentado síntomas similares a la primera, pero esta ocurrió dos semanas después, siguiendo con los lavados para evitar una infección, “grité, lloré. Mordí la almohada, temblé”, recordó.

Este tema fue uno de los tantos que tocó Cediel, pues habló sobre su preocupación por la enfermedad de su padre, y sobre sus exnovios, entre ellos Pipe Bueno. (Lea aquí: ¿Qué enfermedad tiene el padre de Jessica Cediel? Ella lo cuenta).