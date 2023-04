Jessica Cediel respondió a críticas por mostrar su cuerpo “como mercancía”

No obstante, no todos sus seguidores reaccionaron de la mejor manera. Algunos la cuestionaron por mostrar su cuerpo “como mercancía” y le pidieron que enseñara más talento e inteligencia, mientras que otros reprocharon que buscara la atención de los hombres y que no fuera coherente con la fe cristiana que profesa últimamente.

Frente a los malos comentarios, la presentadora de 41 años, decidió contestar con un mensaje en el que defendió su derecho a sentirse bien con su cuerpo y a vestirse como quiera. De igual forma, recordó que su cuerpo es el templo de Dios y que lo cuida con amor y respeto. Además, les pidió a sus ‘haters’ que usaran más el cerebro y que no la juzgaran. (Le puede interesar: Jessica Cediel se corta las pestañas, ¿es una buena práctica? Te contamos)