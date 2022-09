Jessica Cediel reveló nueva complicación de salud durante su recuperación

Aunque pensábamos que la tormenta para Jessica Cediel había terminado, lo cierto es que los biopolímeros le siguen pasando factura a la famosa.

A través del juego de preguntas de Instagram, Cediel contó que aún no está del todo recuperada y reveló una “mala nueva”, como ella misma la llamó.

“Les tengo que confesar que esta pregunta me la hacen todos los días, muchas gracias por estar pendientes de cómo va toda esta situación. Voy bien, aunque ahora estoy afrontando una nueva etapa, sucedió algo que yo no tenía ni idea que iba a pasar, ni siquiera mi médico se lo esperaba”, dijo. (Video: Jessica Cediel no quiere ni un peso de su excirujano)

Esta información llega después de que la misma Cediel confirmara que no le iba a pedir dinero al cirujano que la engañó y que le causó todo el mal que está padeciendo actualmente.