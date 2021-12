Jessica Cediel reveló que tiene COVID-19 otra vez

Jessica Cediel se volvió a contagiar de COVID-19.

La presentadora confirmó a través de sus redes sociales que tiene síntomas como la perdida de olfato, gusto, congestión y tos, sin embargo, se siente bien de salud. (Jessica Cediel podría tener COVID-19)

“Les voy a contar algo súper importante y es que hace como 15 o 20 días me dio una gripa súper fuerte y me tiró a la cama, entonces me hice la prueba de covid-19 y el resultado fue negativo; pero hoy volví a amanecer con congestión y llamé a mi laboratorio de confianza, me hicieron una nueva prueba y, tristemente, salí positiva para covid-19!”, expresó.