Jhon Alex Castaño mostró cómo quedó su cuerpo tras enfermedad

Jhon Alex Castaño tuvo que dar un parte de tranquilidad a sus seguidores esta semana, luego de generar preocupación por su estado de salud, del que no dio mayores detalles.

El cantante de música popular aprovechó sus redes para decirle a sus fanáticos que: “familia, estoy feliz, me estoy aliviando, no puedo beber en años, pero me estoy aliviando gloria a Dios”.

Agregó que “estoy mamado, gloria a Dios porque me ha dado salud y lo estoy aprovechando y estoy preparando todo porque nos vemos este fin de semana en USA”.

Por otro lado, también mostró su abdomen, dejando claro que tiene unos kilitos de más y que debe volver a su figura de antes, pues el cantante se sometió hace varios años a una abdominoplastia, pero al parecer esa platica se perdió.