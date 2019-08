Jhoni Jey, el tuchinero que canta champeta

La champeta se ha metido en el corazón de toda Colombia. Sin importar la cultura, las creencias o la ubicación geográfica, siempre hay amantes del género que nace en nuestra tierra.

Ejemplo de ello es Jhoni Alberto Talaigua Benítez, un hijo de Tuchín, Córdoba, quien vive enamorado de la champeta y hace pocos meses comienza de lleno con su carrera musical.

En la cuna

Para arrancar con pie derecho, Jhoni Jey, como es conocido artísticamente, se muda en el Barrio Chino, en Cartagena. Sabe que es la mejor forma de empaparse más sobre el género, conseguir apoyo y expandir su música.

“Mi amor por la música comienza en mi colegio, en Tuchín, en eventos académicos, luego decido que eso es lo que me apasiona y comienzo a escribir mis canciones y grabarlas. En Córdoba ya me conocen, tengo más de 3 años perseverando”, cuenta Jhoni.

Agrega que “tuve la oportunidad de grabar un tema con el cantante Prix 06 y eso me abrió muchas puertas. En Tuchín son seguidores de la champeta y sus cantantes, y con esa canción me llamaron de emisoras, programas y tocaba en discotecas y picós”.

La canción se llama ‘Te sigo queriendo’ y expresa estar agradecido por el gesto de Prix 06 con él. “El cantante El Oveja también me ayudó, él fue el quien me contactó con Prix 06 y este, sin conocerme, grabó el tema”, relata. También le agradece a su tío Wilmer Hernández porque “siempre ha confiado en mi talento y ahora me está acompañando en todo”.

Nuevo tema

El artista lanza hoy su sencillo ‘el Dilema’, y tiene la fe puesta en su creación para darse a conocer. “Yo soy el primer artista de Tuchín que ha grabado con un cantante de champeta reconocido, también quiero tener la oportunidad de grabar para un picó como Rey de Rocha y El Imperio”, cuenta.

“’El Dilema’ es hecho con talento cartagenero, el video oficial también está elaborado con locaciones de esta bella ciudad que es la cuna de la champeta. Mi canción es romántica, pero también es para bailar, así es mi estilo”, agrega.

Invita a los cartageneros para que escuchen su canción y apoyen su carrera que apenas comienza.