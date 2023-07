¡Jhonny Rivera está enamorado! Esta es su novia de 20 años

Al cantante Jhonny Rivera, de 49 años, lo fechó cúpido’. Es novio de la también cantante Jenny López, de 20 años, quien hace parte de la agrupación de Rivera. Aunque los rumores sobre su romance sonaban desde semana atrás, la joven decidió aclarar todo ayer en redes sociales.

“Yo desde hace muchos años, desde que era una niña, canto. Me dedico a la música, mi papá y en general mi familia, ha estado siempre a mi lado, me apoyaba muchísimo y recuerdo que cuando tenía 16 años Jhonny cantaba en un pueblo que se llama la Independencia Tambo en el Cauca y ahí por medio de doña Julieta Rivera, que es la hermana, le pedimos la oportunidad para cantar Empecemos de cero”, expresó. Lea aquí: “Cuando me sentí sola, me acompañaron”: Shakira en Premios Juventud