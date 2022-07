Jhonny Rivera tendrá que cambiar de casa por culpa de sus fans

Según el relato del cantante, al principio no le molestaba que llegaran hasta su morada, pero luego todo comenzó a salirse de control, tanto así que, presuntamente, las personas no aceptaban una negativa por respuesta y lo amenazaban a él junto a sus empleados. Incluso, estas personas se negaban a irse sin obtener una ayuda del cantante.

Así las cosas, el cantante sostuvo que “a raíz del éxito tan grande que ha tenido “Mi decisión” con Sebastián Ayala y con mi hijo Andy Rivera, mucha gente quiere grabar conmigo y quieren hacer el mismo mecanismo que hizo Sebastián Ayala que es ir a la casa”.

El cantante también afirmó que mientras estaba en Estados unidos recibió varias amenazas por parte de personas desconocidas que querían que el intérprete de ‘Cómo le explico’ les “solucionaban la vida”.

“Fueron varias personas y amenazan con que no se van de ahí si no les soluciono la vida, pero bueno, yo no voy a discutir, ni a pelear con nadie. Yo entiendo que todo el mundo tiene como su gran sueño, salir adelante, ¿Cierto? Pero uno no puede tampoco decir: venga yo grabo con todo el que llegue aquí. Eso es casi imposible”, expresó Jhonny Rivera. Le puede interesar: Jhonny Rivera se accidentó en su nueva moto de $120 millones

Obligado a irse

El cantante cuenta que tuvo que tomar la drástica medida de mandar a poner un muro en su hogar, pero esto no solucionó nada, “nosotros hicimos un muro, pero realmente no fue la solución, porque la gente siguió yendo”. Por esta razón decidió irse de la finca que tanto ama en compañía de su madre, pues allí se encuentran sus animales.

“Les quería contar que ya no voy a vivir más en la finca. Obviamente la finca, voy a ir a pasear, voy a ir a saludar a los animales y todo, pero porque yo amo eso, pero ya no va a ser mi residencia”, aseveró el intérprete de ‘Te extraño’.

Según el mayordomo de la finca de Rivera, las personas llegaban siendo muy groseras y agresivas, “hay gente que llega y es grosera”, por lo que en ocasiones les ha respondido de la misma manera, pues asegura que a nadie le gustaría que lleguen a exigirle cosas a su casa.