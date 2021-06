Joey Montana y Pitizion nos enseñan que “No es no” en nuevo sencillo

Joey siempre trata de enaltecer a las mujeres y eso es exactamente lo que hace en esta canción producida por Rike Music y Andy Clay, y compuesta por el mismo Joey junto a Kemzo, que se unieron a Pitizion y Andy Clay, quienes escribieron la parte interpretada por Pitizion. El tema era inicialmente de Joey pero él quiso incorporar la voz de una mujer por lo que pensó en Pitizion, la prometedora artista colombiana, ya que le encanta su voz y estilo. Fue ella quien le dio el toque final a este sencillo que busca demostrar lo fuerte y decisivas que son las mujeres. Cuando una mujer se desenamora, se acabó, no hay vuelta atrás. Si te dice que no... es no.

El video no cuenta una historia, es más bien una interpretación del tema debido a que Joey quiere que las personas se enfoquen en la letra. Grabado en Miami junto a Gus, quien ha filmado videos de Joey en el pasado incluyendo “La Melodía” y “Desesperado”, este video es colorido y positivo, como el mensaje de empoderamiento para las mujeres y los ritmos reguetoneros que lo resaltan.

“Espero que le guste a la gente. Es un reguetón para vacilar, pero al final del día tiene un mensaje bonito. Representa como será mi próximo álbum, un toque de Joey Montana en esencia, pero evolucionado en términos de composición y ritmo”, comentó Joey Montana.

Con más de 3 millones de oyentes mensuales en Spotify, este panameño está arrasando con su estilo y regueton únicos. Joey Montana continúa excediendo las expectativas de la industria y sus fans. No te pierdas de su nuevo ritmo único.