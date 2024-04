Jonas Brothers, la banda que marcó a toda una generación, arrasó en Bogotá

En el concierto de este viernes, los temas en solitario que sacaron en esos seis años de separación brillaron. Ese fue el caso de ‘Jealous’, canción de Nick en 2014 o ‘Cake by the Ocean’, de DNCE en 2015.

Luego deleitaron a la audiencia con sus grandes éxitos como ‘S.O.S’ o ‘When You Look Me in the Eyes’, temas que marcaron la infancia de muchas de las fanáticas que desempolvaron del armario sus camisetas de esa época.

“Lo primero que hice cuando me enteré que volvían los Jonas fue buscar la camiseta que usé en 2010 y comprobar si todavía me entraba” dijo Laura González, una de las asistentes que llevaba una camiseta verde de la competición ‘Disney Channel Games’ en la que participaron los tres hermanos en 2006.