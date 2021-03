Jonnathan Chávez le canta al desamor a ritmo de bolero

El cantante vallecaucano que hace parte de la nueva generación de artistas del despecho, Jonnathan Chávez, optó por rescatar en su producción el sentimiento del estilo musical llamado bolero ranchero, famoso hace décadas por interpretes como Javier Solís, Pedro Infante y en Colombia Helenita Vargas, mezclándolo con los acordes de la música popular.

“Soy amante de la música que le canta al despecho pero de una forma más romántica. Sólo Contigo es una canción dedicada a ese amor que, aunque ya se fue, queda en el corazón con hermosos recuerdos con la ilusión de querer volver” explicó Jonnathan.

El video de Sólo contigo fue rodado en San Pedro, población vallecaucana en la que reside Jonnathan desde niño. Mientras que la producción estuvo a su cargo ya que además de cantante y músico, es ingeniero de sonido y tiene su propio estudio,

“En San Pedro, el pueblo donde crecí, hay un músico en cada familia, somos una cuna musical y ese contacto con tantos artistas me ha permitido desarrollar mi talento. He pertenecido a orquestas, tríos, bandas, he cantado pop, salsa, pero con el bolero tengo una conexión especial así que decidí darle el toque colombiano y propio mezclándolo con el popular, y esa es mi propuesta” agregó el cantante.

Sólo contigo también es composición de Jonnathan y hace parte de su primer álbum musical Sentimientos, que desde esta semana se estrenó por completo en todas las plataformas digitales. El video se puede disfrutar en Youtube y Vevo.