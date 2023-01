Jorge Celedón busca a fan a la que Bad Bunny le arrojó el celular al mar

El trino fue aplaudido por sus seguidores, quienes aseguran que es un gran gesto de solidaridad, pero hay otros que lo acusan de buscar “figurar” y “aprovecharse” de la situación.

“A son de que este muchacho? Dejen de hacer tanto show enserio , solo para figurar porque este momento todos hablan de eso”, “Pero dicen que no le cayó al agua”, “En serio que visaje lo importante es darse pantalla”, fueron algunos comentarios. (Bad Bunny rompe el silencio tras polémica por lanzar celular de fan al mar)

Por otro lado, el actor y director Eugenio Derbez también habló sobre el tema con varios medios mexicanos y entre risas, trató de buscar las palabras correctas para dar su opinión.

“Estoy viendo cómo digo lo que estoy pensando. Pues mira, la gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita. Yo nunca he hecho algo así, yo he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han golpeado, cuando ustedes mismos me llegan a ponerme un micrófono en la cara o una cámara que me pega, yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme. En general yo creo que lo que hizo fue tremendamente mal, aparte no era un momento que lo estuvieran empujando, era una niña quien se le acercó, yo no creo que haya sido correcto, pero la gente sigue llenando los estadios. La gente que llena los estadios es la que tiene el poder de llenarlos o no, de dar el poder y de quitarlo, entonces aplíquenlo”, aseguró Derbez.