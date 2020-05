Jorge Celedón recuperó la bicicleta que le robaron

La buena noticia es que el artista vallenato no se sumó a los miles de casos que quedan sin resolver pues como él mismo reveló en su perfil de Instagram, por fin pudo recuperar su bicicleta. “Gracias a la Policía Metropolitana de Bogotá. Aquí me están entregando la bicicleta completica. Me quedo sin palabras. Quiero agradecerles a todos los que pusieron el esfuerzo y el empeño por conseguirla. Muchísimas gracias, por todo y qué bonita es esta vida”, manifestó en un clip que compartió en su perfil.

Aunque muchos se alegraron con la noticia, también otros aprovecharon para asegurar que la bicicleta apareció porque se trataba de un personaje público. “A mi robaron la moto, búsquenla con la misma eficacia”; “Así fuera con la gente del común bien por Jorgito Celedón”; “Ojalá la policía actuara igual con el resto de bicicletas que se roban en la ciudad”, son algunos de los comentarios que se leen.