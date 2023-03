Jorge Morquecho Hess, de experto en bienes raíces a cantante internacional

“Hay una cartera de clientes que me respaldan”, es parte de la letra de su canción, al igual que los fracasos en los negocios y las veces que tuvo que levantarse hasta lograr posicionarse como uno de los mejores en el mundo de los bienes y raíces.

“Si quieres tener lo nunca has tenido, tendrás que estar dispuesto a hacer lo que nunca has hecho”, esta es la política de vida que lo ha llevado a hacer legendario el imperio formado por su abuelo y su padre. (Lea también: Manuel Turizo retrocede al año 2000, vienen sorpresas)

Jorge Morquecho Hess estudió la carrera de ingeniería civil, lo que le ha permitido brindar seguridad y garantía de buenos resultados en sus proyectos.

La primera piedra de esta muralla la colocó su abuelo en 1925, un negocio relacionado con la construcción de inmuebles y la venta de propiedades.

Esta empresa modificó notablemente el rostro de varios sitios en México como Ciudad Granja, La Americana y La Constitución.

Su padre heredó el negocio familiar, condición que le permitió a Jorge Morquecho adoptar un modelo de negocio exitoso y fuerte, que aunado a las ideas innovadoras y apoyado de la tecnología, sigue innovando el mundo inmobiliario.

“Desde que tengo memoria recuerdo que me llevaban a los bancos de arena, me subía a los tractores y me sentaba a un ladito del operador”, compartió. (Lea también: Foto: ¡Sin filtros! Selena Gómez se mostró al natural y encendió las redes)

El uso de drones fue una manera ideal para exhibir su mercancía. Una imagen dice más que mil palabras y más aún cuando estas te dan un panorama más amplio del interior y exterior de las viviendas.

En su canción también agradece el acompañamiento de Saúl “Canelo” Álvarez y su amigo Daniel.

Morquecho de Nitro Goyri, tiene el ritmo y la letra de un hombre emprendedor que se abrió paso, levantándose de cada caída sin dejar de persistir.

Puedes encontrarlo en su página web y en sus redes sociales:

Facebook: /morquechohess

Instagram: @jorgemorquechohess