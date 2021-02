Jorge Oñate y los escándalos que protagonizó a lo largo de su carrera

El pasado 21 de octubre de 2014, Oñate fue señalado por presuntamente estar relacionado con el asesinato de su primo, el exconcejal de La Paz (Cesar) Efraín Ovalle, ocurrido en febrero de 2012.

Por este hecho, el cantante fue llamado a juicio en varias ocasiones, sin embargo, los abogados del intérprete manifestaron que tenían pruebas de que “terceros pagaron dinero a falsos testigos para vincularlo en este terrible y doloroso suceso”, además, en el documento aseguraron que ni la esposa de Oñate ni su hijo fueron llamados a interrogatorio.

Cabe mencionar que Efraín Ovalle, candidato a la alcaldía de La Paz, fue ultimado por alias ‘Curumaní’, quien le aseguró a la Fiscalía que el homicidio lo pagó la familia Oñate Zuleta, entre ellos este mencionaba al cantante Jorge Oñate.

En 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que presentó su abogado con la que buscaba que se le ampararan sus derechos al debido proceso y la administración del proceso, por lo que seguía una cita por parte de la Fiscalía para rendir una ampliación de interrogatorio.

Compra de votos

En 2014, El Jilguero confesó que compró votos para favorecer la campaña de Andrés Fernández, candidato a la Cámara en Cesar.

En su momento, Oñate fue señalado por una conversación con una persona no identificada. “Se compraron casi cien votos primo. No pero podemos comprar cien votos más. ¿Lo que no hay es plata o gente? No hay plata. No, no, yo llevo una bolsa con plata”.

Con esta grabación, un fiscal de la unidad de bandas criminales lo confrontó al punto que este aceptó que ese dinero era para la compra de votos.

El día que trató de bazuquero a su acordeonero Julián Rojas

Un penoso hecho protagonizó el cantante en noviembre de 2015, en Zambrano, Bolívar, cuando insultó en plena tarima a quien fuera su compañero de fórmula, Julián Rojas; tildándolo de “bazuquero” porque el instrumento no se escuchaba durante la presentación.

“Quién toca acordeón aquí, qué le pasa a este bazuquero”, dijo Oñate, provocando la risa de su acordeonero, quien dejó el instrumento y se bajó de la tarima indignado. Ese día, la unión terminó después de la disputa.

Aunque tuvo caídas en medio de su carrera artística, el ‘Jilguero’ logró ganarse el corazón de sus fans con sus canciones, que, sin duda, seguirán siendo escuchadas por aquellos que lo siguieron desde el inicio y lo recordarán hasta la eternidad. ¡Adiós maestro!