Jorge Rausch publica fotos y lo califican como el “Vin Diesel colombiano”

El reconocido chef Jorge Rausch, quien ha sido una figura prominente en cinco temporadas de MasterChef Celebrity Colombia de RCN Televisión, ha capturado la atención de muchos con su notable transformación física. El programa, que se prepara para su gran final el 8 de octubre, ha tenido a Rausch como uno de sus pilares.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 1,5 millones de seguidores, el propietario del restaurante bogotano Criterion, respondió a críticas recientes que insinuaban que su cambio físico tenía como propósito parecer más joven, aludiendo a su relación con Nathalie Monsalve. Lea: Jorge Rausch sube foto cuando era joven y no paran los comentarios

Con una serie de fotografías que destacan su tonificada figura, Rausch compartió en la plataforma: “Comparto mi progreso con la intención de inspirar a la gente. No soy atleta ni fisiculturista y aún conservo algo de ‘barriguita’, pero me siento mejor que nunca gracias a mi estilo de vida saludable. Comenzar una rutina y perder peso no es fácil, pero es posible.”