Juan Diego Alvira enamoró con su curioso disfraz a sus seguidoras

Carlos Vives modificó ‘La bicicleta’ para no recordar a Piqué

Carlos Vives modificó ‘La bicicleta’ para no recordar a Piqué

La razón por la que Carolina Sabino y Marbelle no se pueden ni ver

La razón por la que Carolina Sabino y Marbelle no se pueden ni ver

Mientras que muchos famosos se disfrazaron con trajes bastante elaborados, Juan Diego solo optó por ponerse uno más sencillo que incluía un antifaz de Batman, camisa negra y pantalón del mismo color, generando revuelo en redes entre sus fanáticas que aprovecharon para lanzarle piropos y elogiarlo por su belleza.

En la imagen que compartió en la web, el galán Alvira aparece sentado con una gran sonrisa, mientras que de fondo suena el clásico tema de la serie de Batman de 1966 y se ve el emblema girando. (Juan Diego Alvira confesó por qué se fue de Caracol, ¿lo asfixiaban?)

“Batman es el caballero de la noche... Y usted es un caballero”, “Omeee quién fuera tu Robin” y “Me encontrara yo ese caballero”, “Se te ve muy bien, con el permiso de tu Señora. Que guapo”, son algunos de los piropos que se pueden leer en la publicación.

Cabe recordar que no es la primera que Juan Diego es asociado con un personaje de cómics, ya que hace algunos meses presentó un estilo bastante particular, el cual muchos de sus seguidores no tardaron en asociar con el alter ego de Superman, Clark Kent.

Juan Diego se hizo célebre en Colombia gracias a su sección ‘El periodista soy yo’, espacio para mostrar denuncias ciudadanas; años después se puso al frente de un espacio llamado ‘Al tablero con Juan Diego Alvira’, también exitoso.