Juan Duque entusado por Lina Tejeiro: “Me está pegando fuerte el despecho”

“La vuelta está muy densa, a veces hasta tengo miedo de hablar, porque no conozco los alcances de la gente que está haciendo esto y a ustedes les cuento todo y ustedes saben todo de primera mano”, dijo Juan Duque.

Y agregó: “Vamos a estar bien, solamente les aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue decisión de ella, que yo respeté y está bien”.

Además, Duque mencionó el tiempo que lleva sin hablar con la actriz de ‘Padres e Hijos’, reafirmando los rumores de hace varias semanas atrás sobre que los artistas ya había terminado hace un tiempo.

“Y hace más de 15 días que ya habíamos cortado comunicación. Mucho por darle su espacio, a ella; más que todo por darle espacio a ella”. Le puede interesar: ¿Lina Tejeiro y Juan Duque, en crisis? Estas indirectas lo confirmarían

Y concluyó: “Ojalá esto no manche mi carrera musical, que tanto trabajo y con tanto empeño durante estos años, que le he metido mucho, que he hecho muchas cosas, no voy a dejar que esto empañe lo bonito que estamos haciendo”.