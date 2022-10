“Juan Gabriel está vivo y reaparecerá pronto”: exmanager del artista

Han pasado 6 años de la muerte de Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel o el ‘Divo de Juárez’, uno de los artistas más reconocidos en América Latina, y su nombre aún rodea las redes sociales y genera polémica.

Ahora fue su exmanager, Joaquín Muñoz, el que volvió a encender las redes con nuevas declaraciones sobre el músico, afirmando que estaría vivo y que en cualquier momento reaparece a dar su versión sobre el engaño. (Incesto, apariciones y demás rumores que rodean a Juan Gabriel)

Tal parece que el Divo decidió “hacerse pasar por muerto” por problemas legales, por lo que fue escondido por petición de su hijo, Iván, quien actualmente estaría a cargo de las propiedades intelectuales del artista.

Según Muñoz, quien habría sido pareja del cantante, leyó ante medios mexicanos una carta supuestamente escrita por Juan Gabriel, donde explicaba su situación.

“Quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda o a alguna otra dependencia, solo requiero de tiempo y sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que tenía con mi hijo Iván no se ha respetado y me ha traicionado de alguna manera”, dice la carta en la que el intérprete le pide apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El ex representante también dijo que: “Juan Gabriel está vivo, yo no puedo estar engañando al presidente y estar leyendo cosas. Iván sabe dónde está su papá, ahí tengo la carta. A Juan Gabriel le costó mucho trabajo fingir su muerte, él va a aparecer, ya verán, les va a decir cuál fue el motivo por el que lo hizo”.