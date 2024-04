Juan Palau llega con el disquito pirata de “Diabla”

“Diabla”, producida en Medellín, con un combo que no falla, de la mano de Mauro Dembow, F-Ech, Tommy Navia, Alex The Big Pieces, Jhon El Intocable y el mismo Palau, se adentra en un universo moldeado por la cultura y beats de la vieja escuela del reggaetón, que siguen apoderándose de los movimientos y contagian para no dejar de bailar.

Este nuevo lanzamiento llega a la discografía de Juan Palau después de iniciar el 2024 con “Tóxica” y “Válhalla”, canciones que han ido develando el camino de su nueva etapa musical donde predominan los sonidos urbanos desde un matiz underground y la nostalgia influenciada por características de las grandes estrellas urbanas a nivel mundial.

El videoclip filmado en la ciudad de Medellín, fue dirigido por A.Reyes y crea el entorno de la canción con elementos y emociones que rememoran las fiestas de los años 2000, donde la música y el parche de amigos eran los protagonistas, para pasarla bien y dejarse llevar por el ambiente. La colorización y tratamiento del clip es el relator de esta historia que inicia con el disco pirata de Palau y acentúa la estética del artista. (Lea aquí: “Ponte Bonito”: el regalo de Systema Solar para Barranquilla en su cumpleaños)

Juan Palau sigue demostrando su amor por el arte y posicionando su carrera en la pantalla grande en el espectro cinematográfico a nivel nacional e internacional. El también actor acaba de terminar grabaciones de su segunda película donde dará vida a un personaje con un trasfondo muy diferente a los papeles ya conocidos anteriormente de él, en los que se destacan la serie mundial ‘La Reina Del Flow’ y su primer protagónico en el film centroamericano ‘Vicente Mozo’, que acaba de ser estrenado en cartelera para Orlando, Florida.