Juancho de la Espriella confesó que se drogaba con Silvestre Dangond

No es la primera vez que Juancho de la Espriella, la antigua formula del cantante Silvestre Dangond, se refiere públicamente a ciertas anécdotas dolorosas del pasado, las mismas que decidió dejar atrás como lo fue su adicción con las drogas durante 10 años, tiempo en el que ahora confiesa que no estuvo solo en aquel problema, resaltando que el intérprete de ‘Las locuras mías’ también hizo parte de este estilo de vida. Le puede interesar: Silvestre Dangond está estrenando acordeonero, ¿de quién se trata?

Juancho ha manifestado que no tiene ningún inconveniente en hablar del tema, incluso en su momento comentó que desde su adolescencia, cuando decidió ser acordeonero a los 17 años, inició un mundo lleno de excesos en el licor, las drogas y las mujeres hasta que cumplió los 27 y dijo ya no más. El artista reconoció que aquel mundo de parranda empezaba los jueves y terminaba hasta que el cuerpo no le diera, y que por eso encontró una salida en la cocaína, supuestamente, para resistir y luego montarse en una tarima a hacer lo que más sabe: tocar el acordeón.