Juanda Caribe anunció que nuevamente está soltero

Recientemente el barranquillero, a través de una sección de preguntas en Instagram, confirmó que él y Alejandra ya no están juntos. “No, ella y yo tomamos rumbos diferentes hace un tiempo. Sigo siendo su amigo y ella un ser muy especial para mi vida a la cual siempre amaré y respetaré mucho”, dijo en una de las preguntas.

Además Juanda habría revelado algunas de las razones que los llevaron a tomar tal decisión. “No se puede negar que siempre hay personas malintencionadas escribiendo, diciendo y dañando pero no, las relaciones se acaban cuando así lo decidimos. Yo estoy seguro de lo que sentí, publiqué y dije. Nos dejamos en buenos términos, simplemente no compaginamos en temas relevantes para mí y para ella: trabajo, familia, cultura. Eso no la hace mala a ella, ni malo a mí. Es mejor ponerle fin a lo que sabemos que no cambiará”, aseguró.