Juandas llega con su nuevo sencillo ‘Sin usted’

‘Sin usted’ es el nuevo sencillo del cantautor colombiano Juandas que retrata ese momento en que hay que soltar a alguien, no sin antes recordar los buenos y bellos momentos, para asumir y aceptar que ya no volverán; este tema es una “canción poesía”, con tintes españoles, construida de forma orgánica e íntima entre el autor y su guitarra. Lea aquí: “Viajante”, la travesía musical de Fonseca

“El propósito de mis canciones siempre es brindar esperanza, muchas de estas son tristes, pero tratan de alguna manera de desembocar en esperanza, sin embargo, cuando escribí ‘Sin usted’ me preocupaba qué esta no llegara a ello, porque esta es una canción triste a secas, es triste y ya. Pero encontré que a veces las canciones tristes sirven para hacer catarsis, para entender lo que estás sintiendo, para hallar esperanza al saber que hubo otro ser humano que también estuvo allí en donde tú estás, estuvo en tus zapatos, que no eres el primero en sentirlo y estarás bien”, dijo Juandas.