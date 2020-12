Julián Román responde a quienes lo critican por comprar una Harley

Además recibió el apoyo de varios colegas y usuarios que salieron en su defensa.

“Les molesta que mi compadre Julián Román tenga moto pero no sierra”, escribió Mario, el cantante de Doctor Krapula; “Mira Julián Román que no hay nada más bueno que conseguir uno sus cositas trabajando honestamente. Algunos no lo entienden porque no saben qué es eso. Un abrazo”, dijo la presentadora Mónica Rodríguez.

La respuesta de Román, en menos de 12 horas, alcanzó más de 2.700 retuits y 20.300 reacciones de ‘me gusta’.

No es la primera vez que el actor es criticado por su postura política.

Aquí algunos tuits.