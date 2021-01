Julieta Hernández inicia el 2021 con nuevo sencillo musical

¿De qué se trata la canción?

Es una canción que habla del deseo que se siente al enamorarse de alguien, la química entre dos personas y todo lo que lleva implícito ese sentimiento. Básicamente es el amor y la pasión que alguien ha despertado en ti y que deseas saciar.

¿Ya tiene video musical? Si lo tiene, ¿quién lo produjo?

Si, el video oficial estuvo a cargo del productor Audivisual Luisfer Villa y el Video lyric por la productora audiovisual, Angely Núñez.

Alguna anécdota especial durante la grabación

Fue una experiencia maravillosa en general, y una gran responsabilidad porque sabes que tienes que dar lo mejor de ti para lograr expresar el sentido de lo que quiere decir la canción. Lo más chistoso es que las primeras tomas que fueron en la playa y de mis preferidas, no pudieron ser utilizadas todas, por problemas técnicos, y eso me dio tristeza por que habían quedado tomas hermosas. Por eso tuvimos que usar las de la noche que iban a ser más de relleno y terminaron siendo las principales. Pero a pesar de todo el video quedó súper.

Como artista, ¿cómo te has enfrentado a la pandemia? ¿cuál ha sido su principal enseñanza?

Ha sido súper difícil, principalmente para nosotros los artistas. Nos hemos visto muy afectados. A mí me ha afectado por partida doble pues además de no haber podido estar en muchos eventos que no se llevaron a cabo, se me ha dificultado mucho más la promoción de la canción. Sobre todo para acercarme al público o a los medios de comunicación de manera presencial. A pesar de todo me siento muy agradecida porque me han abierto mucho las puertas de manera virtual y por redes sociales.

¿Cuáles son tus expectativas con este nuevo tema?

Algunos me conocen como cantante, otros como Dj, otros como locutora y presentadora. Por eso sé que es difícil muchas veces generar aceptación entre un público dividido, pero sólo espero que puedan valorar a la artista que decidió salir de su zona de confort y unificar sus pasiones. Mucho tiempo me pregunté qué camino seguir pues amo cada una de mis facetas sin embargo la música siempre estuvo en mí. Amo cantar, amo tocar. Y sólo espero que la gente me dé cabida en sus corazones y la oportunidad de escuchar un poco de lo que hago. Sobretodo que se dejen llevar por este ritmo contagioso. Que lo bailen y lo gocen igual que yo cuando la escucho.