Julieth Vanessa, la nueva promesa de la música en Cartagena

“Me animé a cantar champeta porque me aprendí una canción africana hace muchos años, era mi favorita, se llama ‘Vul indlela’ pero la conocen acá como ‘El Ulises’ (de Brenda Fassi); un primo que es cantante, Juanki, me escuchó cantarla y me dijo: ‘Vamos a grabarla’. Lo hicimos y mandamos el audio a Yamiro Marín, eso fue el año pasado, le gustó y aquí estoy, en el mundo de la champeta”, explica Julieth.