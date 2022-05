Jurado escucha los argumentos finales en el juicio de Depp

Heard testificó sobre más de una decena de episodios de abuso físico y sexual supuestamente cometidos por Depp contra ella. (Piratas del Caribe no tendrá a Johnny Depp, ¿quién lo sustituirá?)

“Hay un abusador en esta corte, pero no es el señor Depp”, dijo Vasquez.

Depp demandó a Heard por 50 millones de dólares en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax en Virginia por un artículo de opinión que publicó en diciembre de 2018 en el diario The Washington Post describiéndose como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Sus abogados afirman que el actor fue difamado por el artículo a pesar de que nunca es mencionado por su nombre.

“En el mundo del señor Depp, uno no deja al señor Depp”, dijo. “Si lo haces él comenzará una campaña de humillación global en tu contra”.

El abogado de Heard, J. Benjamin Rottenborn, dijo, en cambio, que la demanda no se trata de la reputación de Depp, sino que es parte de una campaña de desprestigio que Depp comenzó después de que Heard pidió el divorcio.

El jurado ha visto múltiples fotografías de Heard con marcas y moretones en el rostro, pero algunas fotografías sólo muestran enrojecimientos leves, otras, moretones más severos.

Vasquez acusó a Heard de alterar las fotografías y dijo que la evidencia de que Heard había modificado algunas de sus supuestas heridas es muestra de que todas sus acusaciones de abuso son infundadas.

“Le puedes creer todo o nada”, dijo. “Es una víctima de un abuso feo y horrible, o es una mujer dispuesta a decir absolutamente lo que sea”.

En su argumento final, Rottenborn dijo que buscarle los detalles a la evidencia de abuso de Heard ignora el hecho de que existe una evidencia abrumadora de su parte y envía un mensaje peligroso a las víctimas de abuso doméstico.

“Si no tomaste fotos no pasó”, dijo Rottenborn. “Si tomaste fotos son falsas. Si no le contaste a tus amigos, ellos están mintiendo. Si le contaste a tus amigos, ellos son parte de la mentira”.