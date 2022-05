Kany García vendrá con “El amor que merecemos”

Hay canciones que le hacen bien a la gente, otras que le hacen bien a uno, para mí, ‘Justito a tiempo’ es un recordatorio constante de las relaciones en las que quiero estar y en las que no, ni vivir situaciones que no queremos vivir”

Kany García

Afirma que ha sido un camino bonito y cargado de sorpresas, desde “DPM” (De puta madre), ese éxito liberador que fue preámbulo de su álbum próximo a salir, le siguió “Agüita e’ coco”, tema que una vez empieza a sonar, el escenario entra en éxtasis, al ser tan tropical, es de esas notas que le dan balance a un disco y a un show en vivo.

Ahora acaba de presentar “Muero”, en la mejor compañía, el español Alejandro Sanz, y aunque tenía todos los visos de una canción éxito, sintió cierta incertidumbre, porque era regresar a un lado más nostálgico y romántico, sin embargo, la respuesta ha sido positiva, de otra parte, contar con su amigo fue clave para quienes adoran esa música que se defiende con solo una guitarra.

Lo anterior, más la canción “Justito a tiempo”, una cumbia que aplaude a toda mujer valiente, interpretada al lado de la cantautora española Rozalén, se consignan en el nuevo álbum “El amor que merecemos”.

Un álbum que ayuda a desaprender

Este disco está concebido para cambiar el estado anímico y elevar; y si el anterior era totalmente con duetos, en este caso solo hay tres cómplices, porque además de los ibéricos, está una colaboración que va a sorprender, afirma, es con Jay Wheeler, un artista totalmente urbano, con quien tuvo la oportunidad de grabar en el estudio y en ese trabajo surgió una situación especial. (Lea aquí: Kany García y Alejandro Sanz, una sola voz en “Muero”)

“Musicalmente ‘El amor que merecemos’ tiene un montón de canciones llenas de ritmo, de mensajes y tanto por contar de ese amor que hace bien y que no necesariamente debe responder al amor de pareja, si no que se va al amor en todo el sentido, lo vinito de estar bien con uno mismo, me amo, me disfruto, me celebro, rompiendo con el libreto de que solo al encontrar a alguien llega nuestra otra mitad”, indica Kany.

Se abrieron las puertas y la cantautora boricua fue de las primeras en salir a posarse sobre los escenarios. Una gira actual que recorre varios países, llegará a Colombia, Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá, con la salida del álbum el 27 de mayo, reafirmando que además de Puerto Rico, aquí también es su casa.

La realidad actual es parte del sueño de esta artista, que siempre idealizó un año entero de conciertos. Está feliz y agradecida, porque ha podido cumplir así misma y a un público que tiene hambre de conciertos, abrazarse, cantar a todo pulmón y volver a los eventos multitudinarios.

“Muero”, este tema objetivo hasta la salida de “El amor que merecemos”, tuvo la mejor presentación durante el concierto de Alejandro Sanz en Puerto Rico, quien la invitó y en medio de su gente se midió la aceptación de la canción.