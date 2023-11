Karina, la cartagenera que enseña a bailar champeta a Europa.

La champeta es uno de los ritmos característicos del Caribe colombiano y Karina Bossa Montero lo tiene muy claro. Esta cartagenera, que lleva en la sangre el baile, se fue con su familia hace siete años a Barcelona, España, buscando nuevos horizontes.

Esta bailarina y su esposo, también dedicado a la danza, después de pensar en varias ideas, decidieron abrir una escuela de baile, y aunque al principio no fue fácil, pues enseñaron salsa caleña pero no les funcionó; luego de varios meses se les prendió la chispa gracias a una amiga, y comenzaron, lo que ahora es un éxito: enseñar a bailar champeta a los europeos. Lea: Artistas colombianos arribaron en Sevilla para los Latin Grammy

“Yo quería hacer algo que fuera nuestro y no se me había ocurrido dar clases de champeta, sin embargo, en el 2018 una persona que ya nos había visto bailar, nos dio esa idea. Así que hicimos una clase abierta, fueron todos los barranquilleros y cartageneros que habían en Barcelona a ver, porque ninguno se apuntó, así que no hubo ganancias. De toda esa gente, hubo una chica de Manizales que después de unos meses me buscó y me dijo que quería pagarnos la clase, que ella llevaba a la gente y pagaba la sala”, contó Karina, quien baila desde los 15 años.