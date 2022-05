Karol G se dejó ver ‘al natural’ en fotos de Instagram

May 06 - 16:01

May 08 - 08:00

May 08 - 13:55

Igualmente, lo que también llamo la atención es que la cantante no retoco las fotos, es decir, no le hizo ajustes para verse mejor y tapar imperfecciones las subió ‘al natural’, pues decidió mostrarse tal cual como es, una mujer real. La paisa no tapó las pocas celulitis que dejó ver. Lea también: Karol G iguala récord que tenía Selena desde hace 25 años en Billboard

Como era de esperarse, su publicación en Instagram se viralizó y ya cuenta con miles de ‘me gustas’ y un montón de comentarios donde la halagan y le dicen la admiración que muchos tienen hacia ella.