Karol G se reencuentra con su novio tras dar negativo para Covid-19

Sus fanáticos lo pidieron y se cumplió: La reguetonera Karol G se reencontró con su novio, el artista puertorriqueño Anuel AA, luego de anunciar en sus redes sociales que dio “Negativo” para Covid-19, tras filtrarse la noticia de que se había contagiado del virus. (Lea aquí: Karol G tendría coronavirus, según medios de Miami).

“Un video que muestra que pasamos estos días en casa como ustedes”, se lee en la reciente publicación en su perfil de Instagram. (Lea también: “Negativo”, Karol G confirmó estar libre de COVID-19).

La cantante paisa dio declaraciones en su momento del por qué no le contó con anticipación a sus fanáticos que tenía coronavirus. Su respuesta fue que no quería preocuparlos ni a ellos ni a su familia, sobretodo para no acaparar la atención de su enfermedad, ya que necesitaba centrarse en su reciente sencillo musical.

“Mis papás ayer entraron en un caos horrible porque ellos no sabían, se pusieron muy nerviosos, tengo mi teléfono explotado de mensajes”, dijo la artista sobre aquel episodio y reiteró que los mensajes en su teléfono llegaron al tope.

Hace unos días trajo la buena noticia sobre su salud y luego fue que publicó el video junto a su pareja, dando a entender que regresó al apartamento en Miami donde ambos conviven. En la primera imagen publicada por la colombiana, se le ve con una pinta muy llamativa, junto unas maletas con las que se prepara para el reencuentro.

“Tuve el COVID, fue súper difícil, súper doloroso. Pero en realidad ya estoy saliendo de él. Hoy me hice otra prueba y espero que salga negativa”, fue el mensaje de Karol G cuando anunció su días de recuperación.